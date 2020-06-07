وفاة الإعلامي السعودي علي حكمي غرقاً بعدما نعى نفسه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الإعلامي السعودي الشاب علي حكمي غرقاً، وذلك أثناء سباحته على شاطئ مدينة جازان بالسعودية، بعدم قام بتصوير وبث مقاطع فيديو للأمطار والأجواء العاصفة التي يشهدها المكان قبل وفاته بدقائق.

والغريب في الأمر أن الإعلامي الراحل قد نعى نفسه قبل وفاته، وكأنه يشعر بقرب أجله، حيث كتب تغريدة قال فيها: “اللهم اجعلني كغيمة مرت، روت ثم ولت”، وقال في منشور آخر: “سنرحل يوماً دون وداع سنترك خلفنا كل ما نريد وما لا نريد ذلك هو الرحيل البعيد لذا اللهم ارزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل وارزقنا بمن يدعو لنا بعد الموت”.

يذكر أن علي حكمي هو إعلامي ومقدم برامج وشاعر وكاتب صحفي ومدير علاقات عامة لعدة جهات وحاصل على جائزة الحوار الإعلامي لعام 2018، وهو مشارك فى عدة مناسبات وفعاليات وعضو فى أكثر جهة تطوعية.