برغم «كورونا».. الإعلامية مها عبدالكريم تقيم حفل عشاء بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

برغم أزمة انتشار فيروس “كورونا”، أقامت الإعلاميه مها عبدالكريم حفل عشاء كبير، بحديقة منزلها، ودعت إليه عدد كبير من نجوم الفن.

الحفل شهد حضور كل من الملحن حلمي بكر، والمنتج ياسر سليم، والفنان عصام كاريكا، والفنان نادر أبو الليف، والفنان إيساف، والمنتج أحمد فوزي، والنائب عاطف الأشموني، والمستشار وحيد علي، والنائب محمد إسماعيل وحرمه الأستاذة عبير الشيخ، والفنان شريف باهر، واللواء حمد طه، و المستشار ا.محيي بدراوي وحرمه الأستاذة رشا بدراوي.

كما حضر المنتج المحترم عمرو نجاح، والفنان محمد شيبة، والفنان المتميز حمدي، والمقدم سلام مهني وحرمه الإعلامية بسمة إبراهيم، ورجل الأعمال جوزيف قزمان، ورجل الأ عمال ماجد نصحي، ورجل الأعمال إيهاب شريف، ورجل الأعمال أسامه الزعيم، والفنان وائل خليل، وغيرهم.

وقد حرص جميع الحضور على اتباع تعليمات الوقاية من فيروس “كورونا”، حيث ارتدوا جميعهم الكمامات، خوفا من الإصابة بالفيروس.