ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابة كريم قاسم بـ"كوفيد - 19" في منزلها

الأحد 7 يونيو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

نفت الفنانة ريهام حجاج، ما تردد في الساعات الأخيرة، بشأن إقامتها حفلا كبيرًا في منزلها، دعت إليه مجموعة من أصدقائها وأصدقاء زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، للاحتفال بنجاح مسلسلها الرمضاني "لما كنا صغيرين"، وكان سببًا في إصابة الفنان كريم قاسم بفيروس كورونا المستجد.



وكتبت ريهام عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "أرجو عدم نشر الاشاعات والأكاذيب، أنا لم أقم أي حفلات، لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد وأنا وأسرتي بصحة جيدة الحمد لله"، مضيفة "كفاية إشاعات".

جدير بالذكر أن الفنان كريم قاسم أعلن إصابته بفيروس كورونا، نافيًا شائعة حضوره حفل في منزل ريهام حجاج، وحكى كيف تعامل مع إصابته، مطالبًا الجميع بسرعة الإبلاغ فور الشعور بأية أعراض، حماية لصحتهم وصحة من حولهم، مطلقًا "هاشتاج: الكورونا مش عيب".