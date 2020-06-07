"ميا خليفة" تغضب الجمهور بسبب مشهد لها مع رجال في مسلسل "رامي"

الأحد 7 يونيو 2020

صورة أرشيفية

شاركت نجمة الأفلام اللإباحية المعتزلة اللبنانية ميا خليفة في الموسم الجديد من المسلسل الأمريكي "رامي" الذي يتحدث عن شاب من أصول مصرية يعيش في أمريكا، والصراع الذي يواجهه بسبب ديانته وتقاليده الشرقية والمختلفة عن الحياة بالغرب.



وحلَّت خليفة ضيفة على الحلقة الرابعة بمشهد مدته دقيقتان فقط، إلا أنها أثارت جدلًا واسعًا بسبب المشاهد التي قدمتها، إذ جسدت شخصيتها الحقيقية، وجمعها حوار بالفنان الأمريكي من أصول مصرية رامي يوسف، تحدثت من خلاله عن منعها دخول لبنان بسبب تهديد تنظيم داعش لها.

وقالت خليفة ضمن مشهدها إن الدول العربية تمنع دخولها إليها بالرغم من أن أكثر نسبة مشاهدة للفيديوهات الخاصة بها تأتي من الوطن العربي حسب الإحصائيات.

وأثار مشهد ميا ردود فعل واسعة جدًا، حيث أكد بعضهم أن ما قالته خليفة خلال المشهد واقع ويجب الاعتراف به.

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بينما هاجم آخرون المشهد الذي ظهر فيه أحد الشيوخ يتحدث عن إعجابه بخليفة وإدمانه لفيديوهاتها الإباحية، ورفض هؤلاء ما قدمه المشهد من سخرية من رجال الدين وعدد من الملتزمين، مُطالبين الجمهور العربي بمقاطعة المسلسل وعدم مشاهدته، وحتى مقاطعة النجوم العرب المشاركين فيه مثل الفنان الشاب رامي يوسف والفنان المصري عمرو واكد.

وتدور قصة العمل حول الشاب المسلم رامي حسان الذي يعيش في حي نيو جيرسي ويواجه التحديات بين أصوله وديانته وطبيعة ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه.

يذكر أن ميا خليفة، هي ممثلة إباحية أمريكية وُلدت في لبنان، وكانت تسكن فيها.

وفي عام 2000 انتقلت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة حيث سكنت في مقاطعة مونتغومري في ولاية ماريلاند، ثمّ تركت عائلتها وانتسبت إلى جامعة تكساس في إل باسو حيث تخرجت بدرجة بكالوريوس في التاريخ.

ودخلت مجال صناعة الأفلام الإباحية في 2014 خلال فترة عملها في مطعم الوجبات السريعة "واتبيرغر"؛ إذ سألها زبون عن التفكير في التمثيل والظهور في أفلام إباحية.

وانتهى الأمر بخليفة التي كان عمرها 22 عاما آنذاك لتصبح أكثر ممثلة إباحية يتم البحث عنها على موقع "بورن هاب" مع عدد مشاهدات فاق مليونا ونصف المليون مشاهدة، إذ أعلن الموقع في يوم الـ 28 من ديسمبر من العام نفسه عن وصولها للمرتبة الأولى على الموقع.