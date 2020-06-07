إليكم تفاصيل التعاون العالمي بين كارول سماحة ولايف ستايلز ستوديوز

بعد أيام على اعلان “لايف ستايلز ستوديوز” عن إنضمام النجمة اللبنانية كارول سماحة الى الشركة في أول تعاون بينهما، كشفت “سماحة” عن بعض تفاصيل العمل الضخم ذو المستوى العالمي والمتوقع صدوره قريباً.

الأغنية ستحمل عنوان Bon Voyage وهي باللغتين العربية والفرنسية وستكون بالتعاون مع DJ Youcej ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

وكانت لايف ستايلز ستوديوز قد كتبت عبر حسابها على تويتر تعليقاً شوقت من خلاله الجمهور العربي حول العمل المرتقب، مشيرة الى أن الأيام المقبلة سيتم الكشف عن كافة التفاصيل وقالت: كارول سماحة قريباً.. صاحبة الصوت الرائع والموهبة الشاملة في الغناء والتمثيل ستجتمع لأول مرة مع شركة لايف ستايلز ستوديوز لانتاج عمل فني بمستوى عالمي.

كارول سماحة تضع لمساتها الأخيرة لتصوير الأغنية واطلاقها في الفترة المقبلة ضمن سلسلة الأعمال التي تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لإصدارها. المزيد من التفاصيل عن هذا التعاون المنتظر تُعلن في الأيام القليلة المقبلة للكشف عن واحد من اكثر الأعمال الموسيقية تميزاً لهذا العام.”

لترد كارول على تعليق لايف ستايلز ستوديوز وقالت في تغريدة: “يسعدني ويشرفني التعامل للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستوديو التي عودتنا على اصدار اجمل الاعمال الفنية على الساحة، وان اشاءالله سنقدم معا أعمالاً جديدة ومختلفة! كونوا على الموعد قريبًا”.