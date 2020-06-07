شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في برنامج فني واحد

أكد حسين حبيب، إن نجله الفنان حسام حبيب وزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، يُجهزان البوماتهما الخاصة بهما حالياً.

وكشف في تصريحات خاصة لـ “مصراوي”: “إلى جانب عمل كل منهما على ألبومه الجديد، هناك فكرة مازالت في طور التفاوض بينهما وبين إحدى القنوات الفضائية الشهيرة، لتقديم برنامج أسبوعي عبارة عن جلسات فنية يغنيان فيها، بالاضافة الى تسليط الضوء حول صناعة الأغنية وكيفية اعدادها الى ان تُبصر النور”.

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وبعد ان خرجت عدة أخبار تتحدث عن خلاف كبير وقع بين شيرين وحسام في الأيام الماضية، حيث وصل الأمر بينهما الى التراشق ‏بالألفاظ، وطلب شيرين للطلاق، أكد والد حسام حبيب عدم صحة الأخبار التي تم تداولها بشأن وجود خلاف بين ابنه وزوجته. وقال “حقيقي والله بعيدا عن أي حاجة، حسام وشيرين كويسين جدا مع بعض الأيام دي”.

وهل سيلجأ حسام حبيب الى القضاء لاتخاذ اجراءات قانونية ضد مروجي الإشاعات، قال “حسام مسالم شخصيته وطباعه بعيدة عن المشاكل”.

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