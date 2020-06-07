نادين نسيب نجيم بصورٍ عفوية مع ابنتها

نشرت النجمة اللبنانية نادين ن. نجيم عبر حسابها على انستغرام صوراً لها وهي تداعب ابنتها هافن.

وظهرت نادين وهي تطبع قبلة قوية على خد ابنتها معلقة “صباح الحب والحنان”.

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هذا وتواصل نادين تصوير مسلسل “2020” كتابة نادين جابر وبلال شحادات، ويجمع مجدداً النجمين نادين نجيم وقصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.

من جهة اخرى، كانت “نجيم” قد وقعت مجدداً ضحية الأخبار المفبركة وذلك بعدما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً نُسب عن لسان “نجيم” جاء فيه: “لا فضل لأي ممثل سوري عليّ كفوا عن السخافات هناك دائماً هجوم عليّ من قبل الممثلات السوريات لأن وجودي على الساحة الفنية قلل من طلبهم في المشاركة بالمسلسلات وخاصة سلافة معمار وكاريس بشار”.

نادين خرجت عن صمتها ونفت هذا التصريح الكاذب المنسوب إليها وهددت بمقاضاة مطلقه، وقامت نادين بنشر التصريح عبر حسابها على تويتر وعلقت قائلة: “لا صحة لهذا الكلام ولم أصرح بتاتاً بهذا الكلام و سوف أقاضي من نشر هذا الخبر الكاذب عن لساني لخلق الفتن وأطلب من هذه الصفحات بسحب هذا المنشور الكاذب فوراً وشكراً”.