بين أصالة ورامي عياش ابداع “جبران”

عبّرت الفنانة ​اصالة​ نصري عن اعجابها الشديد بأغنية البوبستار رامي عياش “جبران” واعتبرتها أغنية للتاريخ.

وظهرت أصالة عبر “الستوري” الخاص بها وهي تستمتع بمشاهدة فيديو كليب أغنية “جبران” وقالت: “أغنية للتاريخ أكيد”. ثم أشادت بصوت رامي عياش وقالت “شكرًا رامي صوتك انعش روحي”.

من جانبه اعرب “عياش” عن امتنانه وشكره لاصاله وعبر عن محبته الشديدة لها.

أغنية “جبران” . تم اطلاقها في عام 2018 وهي من كلمات كاترين معوض، الحان رامي عياش، توزيع داني حلو والكليب حمل توقيع المخرجة انجي جمال.

الأغنية تحفة فنية بكل المقاييس من الكلمة الى اللحن الى التوزيع بالاضافة الى الصورة حيث اقتبس رامي شخصية عازف بيانو وكان جريئاً الى درجة الابداع في هذا العمل الذي لا شك سيدخل المكتبة الموسيقية ويتردد صداه لسنوات طويلة.