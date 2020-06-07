ابن محمد رمضان يتعرض للتنمر ورد قوي من الأخير

نشر الفنان المصري محمد رمضان على صفحته عبر موقع فايسبوك صورة تجمعه مع ابنه وكتب عليها: “علمت إبني علي كيف يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس.. الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب.. المشتركين في القناة سيشاهدون الكليب قبل نزوله بيوم”.

إلا ان هذه الصورة لم تمر مرور الكرام وذلك بعدما تعرض الطفل للتنمر حول لون بشرته ما دفع بالفنان محمد رمضان للرد.

وأعاد رمضان نشر التعليق مع تمويه اسمم صاحبة الحساب التي قالت في تدوينتها: “أسود زي أبوه المصيبة ان ماحدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها..” ليرد قائلا: “انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض”.

نذكر أن إيمان، شقيقة الفنان محمد رمضان تعرضت الأسبوع الفائت لتنمر على مواقع التواصل عقب نشر صور زفافها من حسام حامد الذي أقيم بحضور الفنان.