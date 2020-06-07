فرحان العلي يعتذر عن مقطعه الخادش.. وتساؤلات بشأن عقوبته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وثق مقطع فيديو الفنان الباكستاني المقيم في دولة الكويت فرحان العلي وهو يعتذر عما بدر منه في مقطع فيديو خادش للحياء العام قال عنه المغردون إنه ظهر فيه وهو يستعرض عضوه الذكري.

وقال فرحان العلي في مقطع فيديو الاعتذار: "أنا آسف حقكم علي .. أنا آسف حسابي كان مهكور واحد دخل بحسابي وأنا آسف جدًا جدًا فديتكم".

ويأتي هذا الاعتذار بعد ضجة واسعة على منصات السوشال ميديا وسط مطالبات بالقبض عليه ومعاقبته بترحيله تمامًا عن دولة الكويت.

ويبدو أن الجمهور انزعج كثيرًا من اعتذار فرحان العلي خاصة أنه استطاع أن يخرج في مقطع فيديو ويعتذر رغم أنباء القبض عليه حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في تصريحات منسوبة لمصدر أمني من مباحث الجرائم الإلكترونية بأنه تم التوصل إلى ممثل مشهور سناب على إثر ظهوره في مقطع فيديو مخل بالآداب العامة وأنه تم استدعاؤه لكشف خيوط الواقعة.

وتساءل الجمهور عن عقوبة فرحان العلي هل هو مبعد عن الكويت تمامًا بعد هذا الفيديو أم أن الاعتذار يكفي؛ إذ دوّن مغرد يدعى محمد بو براك تغريدة قال فيها: "هذا اللي اسمه #فرحان_العلي طلع يعتذر ويقول ان حسابه مهكر.. الحين وين مكانه، منين قاعد يتكلم إذا مبعد خلونا نعرف، وإذا ببيته شلون حتى قضية ما عليه ولا شنو.. أنا اشك انه مبعد، لأن مو معقوله ما صارله يومين مبعد، ويسجل فيديو يعتذر.. نبي نعرف تعدلوا لو بعد!!!!! #وزارة_الداخلية".

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وكانت انهالت التعليقات الغاضبة من المقطع الذي تم نشره، وطالب العديد من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق مع الممثل الباكستاني، بينما طالب آخرون بتسفيره إلى بلاده، وعدم إبقائه في الكويت حتى لا يسيء لسمعتها وشعبها إثر تصرفاته غير المسؤولة والتي تتنافى مع مبادئ وتقاليد الشعب الكويتي؛ إذ انطلق هاشتاق بعنوان #فرحان_العلي ووصل لقائمة أكثر الهاشتاغات تداولًا في الكويت والخليج العربي.

ويعد الفنان الباكستاني فرحان العلي والذي يعيش في الكويت، أحد نجوم الوسط الفني الكويتي، دخل مجال التمثيل صدفة بمساعدة الفنان حسن البلام، وأبرز موهبةً فطريةً على المسرح والتلفزيون، حيث كانت بداياته عبر الكوميديا التي طغت على مسيرته الفنية مع بعض الأعمال الدرامية.

ولم تُثنه معاناته مع توقف النمو وقصر قامته التي حدّت من إمكانياته من متابعة مسيرته؛ حتى قرر الاعتزال مؤخرًا لعدم تلقيه عروض عمل، لكنه سرعان ما تراجع عن قراره بعملٍ مسرحي مطلع عام 2020.

وظهر فرحان العلي للمرة الأولى على شاشة التلفاز عام 2003 من خلال البرنامج الكوميدي "قريقعان" مع الممثل داوود حسين وحسن البلام.