ريهام سعيد تحرج متابعة طالبتها بالابتعاد..وتكشف عن مفاجأة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حالة من الجدل، أثارتها الإعلامية المصرية ريهام سعيد، بنشرها مقطع فيديو عن دعوة المظلوم وكيف يعطي الله حق كل شخص ظُلم حتى بعد مرور سنوات، وذلك بعد قرار وقف الفنانة ريم البارودى من الظهور إعلاميا لمدة عام، خاصة بعد الخلاف الكبير بينهما.

وعلقت ريهام، على الفيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام قائلةً: "وصفة سهلة جدا ترجع حقك بيها".

وفي هذا السياق، فسر الكثير من جمهورها ذلك الفيديو أنه تعليق منها، بعد قرار منع الفنانة ريم البارودي، من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولها على ترخيص من نقابة المهن الإعلامية، خاصة بعد الخلافات التي حدثت بينهما الفترة الماضية.

فيما دخلت ريهام، فى مشادات مع جمهورها تعليقا على الفيديو، حيث قالت إحدى المتابعات لها: "ما تبطلي تدخلي سوشيال ميديا شوية وتبطلي تتعاملي شوية على أثر اللي فات وانتي هتبقي كويسة والله.. ليه مصممه تطلعي صح يا مدام ريهام في كل حاجة.. خلاص كل الناس بتغلط وأنتي وغيرك وأنا غلطنا كتير.. كفاية بس التلقيح اللي مالوش لازمه ولا داعي له".

وردت ريهام على التعليق قائلة: "حبيبتي أنا سايبة الناس تقول أي كلام أنا ولا بقصد حد بكلامي أنا بدي وصفه للناس إنها تدعي لربنا أنا مش فاهمة ده إيه الغلط في كده، وبعدين التلفيح ده تعمليه إنتي، أنا اكبر من كده ومفيش حاجة في دماغي، أنا ولادي في سنك حبيبتي، ربنا يهديكي أنتي ماسمعتيش في الفيديو إنها خسارة الي إنتي بتعمليه ده"

وكشفت ريهام عن مفاجأة كبيرة بإعلانها عودتها للشاشة من جديد الشهر المقبل رغم قرار منعها من الظهور قائلة: "وإنتي ما بتطلب تدخلي السوشال ميديا هو انتي مالك أنا أدخل ولا ما أدخلش هي دي صفحتك؟، لا حبيبتي أنا مش هبطل خالص، والشهر الجاي إن شاء الله هبقى على الشاشة والسوشال مع بعض ممكن حضرتك ما تتابعنيش سهلة".

وعلقت متابعة أخرى: "سرقى أطفال ؟ الحمدالله طلعت براءه وأنتي عارفه إنها براءه بس هو أي هري وخلاص ده أولاً، ثانياً ممثله؟؟ شوفي نسبة مشاهدة آخر مسلسل عملته من كتر ما هو نازل اشترو هاشتاغ يحرام"، وبدورها قالت ريهام: "إنتي ما شفتيش الفيديو؟ خلي بالك ده ذنب كبير أوي".

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كما نشرت ريهام بعد ذلك فيديو أغنية لأحمد سعد، إلا أنها أغلقت التعليقات على الجمهور خوفا من الدخول فى مشادات جديدة.

يشار إلي أن الفترة الماضية شهدت مشادات كلامية بين ريهام سعيد وريم البارودي بعد صداقة قوية بينهما.

وأيدت محكمة مصرية في شهر مارس 2020، قرار منع ظهور ريهام سعيد على جميع وسائل الإعلام، وذلك مدة عام واحد فقط.

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، فإن المحكمة قررت رفض طلب سعيد بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المطعون عليه، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارًا بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل ‏الإعلام، بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، وذلك لإهانتها مرضى ‏السمنة خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على فضائية "الحياة" المصرية‎.