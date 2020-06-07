كسر قدم سوسن ميخائيل.. والفنانة تكشف تطورات حالتها الصحية (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طمأنت الفنانة السورية سوسن ميخائيل جمهورها عن صحتها بعدما نشرت صوراً لها من إحدى مستشفيات العاصمة دمشق بوجود جبيرة طبية في قدمِها وعلّقت عليها "الحمدلله على كل شيء".

وأجرى "فوشيا" اتصالا هاتفيًا مع ميخائيل أثناء تواجدها في المستشفى للاطمئنان على صحتها، حيث كشفت عن إصابتها بمنطقة مشط القدم بعد سقوطها في منزلها بشكل قوي ما استدعى دخولها المستشفى وارتأى الأطباء ضرورة خضوعها لعمل جراحي بالقدم.

وأضافت سوسون أنها الآن بصحة جيدة لكنها تعاني من الإرهاق والتعب وبعض الآلام بسبب الكسر والعمل الجراحي، وستخرج الإثنين من المستشفى إلى منزلها دمشق، وتحتاج لوقت قصير للنقاهة واستعادة عافيتها بشكل كامل والعودة إلى نشاطها الفني.

وكانت الفنانة قد عادت إلى سوريا مؤخراً ضمن إجلاء الحكومة للمواطنين العالقين في الخارج، حيث كانت متواجدة في دولة الإمارات لتصوير مسلسل " بنت وولد" فتم إغلاق المطارات الأمر الذي أسرّت بسببه لـ"فوشيا" كثيراً أنها عانت منه، ومن تفاصيل الحجر الصحي وبقائها وحيدة لتصرّح بعد عودتها إلى سوريا أنها كانت تخاف الموت وحدها في الغربة، كما كان الشوق إلى عائلتها وخاصة والدتها يعذبها.

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وقالت وقتها إن فيروس كورونا رفعت من إحساسها بأهمية النظافة فهي كانت تعاني من فوبيا النظافة لكنها بعد انتشار الفيروس باتت أكثر خوفاً وحرصاً واهتماما من ذي قبل خاصة وأنها تخاف على عائلتها ووالدتها.

من جانب آخر؛ من المفترض أن تشارك ميخائيل في الموسم الدرام المقبل بمسلسل "باب الحارة11" بينما شاركت في الموسم الدرامي الفائت بمسلسل "حرملك2" الذي حلت ضيفة عليه بجزئه الثاني بشخصية "الآغاية" التي تقيم في الخان وتتولى الاهتمام ببعض جوانب الخان والفتيات المتواجدات فيه بانتظار أن تتوسع مشاركة شخصيتها والأحداث التي تمر بها في الجزء الثالث وهو من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر اسحق وإنتاج كلاكيت ميديا.

وشاركت أيضًا في مسلسل "حركات بنات" الذي قدمت فيه شخصية "أم طارق" ومسلسل "بنت و ولد" الذي عرض على قناة مشفرة وقدمت فيه شخصية "الحماية" اللطيفة والمتصابية. وهو عمل اجتماعي سيت كوم تم تصويره في استديوهات أبوظبي وضم نجوما من مختلف أرجاء الوطن العربي.