كريم قاسم يشارك الجمهور تجربته مع فيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: نشر الممثل المصري الشاب كريم قاسم على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به فيديو يحكي فيه تجربته بعد اصابته بفيروس كورونا وأرفقه بوسم المرض مش عيب.

وعبر كريم عن تجربته كاملة من لحظة اكتشاف إصابته وحتى اليوم وهو في مرحلة الشفاء الكامل.

وقال أنه تردد كثيراً في أن يصور هذا الفيديو، ولكن هدفه التأكيد على أن مرض الكورونا ليس عيباً، ويجب ألا نخفي ذلك الأمر، وشدد على ضرورة تبليغ من حولك في حال ظهور أعراض المرض عليك ليأخذوا حذرهم.

وشدد: "أن العيب هو أن تصاب بالفيروس وتخفي الأمر".

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وأضاف: "أن الكورونا فيروس خطير ولكن لا يجب الفزع منه، وأن اغلب الشباب يمكن أن يعالجوا في المنزل بأخذ بروتوكول العلاج والالتزام به دون الحاجة للذهاب الى المستشفى .

وتطرق لأهمية الدعم النفسي كونه عامل كبير في طمئنة من يصاب بالفيروس لكي يعبر مراحل العلاج، وترحم على كل من توفي من فيروس كورونا.

وختم بضرورة أن نقف مع بعضنا ونساعد بعضنا حتى نعبر هذه المحنة العالمية.

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