شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة..عاش قصص حب وتزوج تقليديا بعد 20 يوما من التعارف.. فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأحد، النجم راغب علامة بعيد ميلاده، يتمتع بنجومية كبيرة في الدول العربية، لصوته العذب وتنوعه في أغنياته، كما أن وسامته وأناقته كانت لها عامل كبير في شهرته أيضا، واستطاع راغب علامة أن يصنع قاعدة جماهيرية كبيرة له بالعديد من الأعمال الغنائية التي قدمها سواء كانت البومات أو أغانى منفردة وكليبات، كما أنه استطاع أن يحقق نجاح من خلال مشاركته في برامج اكتشاف المواهب.





راغب علامة عاش قصص حب كثيرة مع النساء، فالحب والرومانسية شعاره في حياته منذ الصغر كما ظهر ذلك في أغنياته التي طرحها في مشواره الغنائى، ولكن قصة زواجه كانت مختلفة تمام، فهو لم يتزوج عن قصة حب كما يعتقد البعض ولكنه تزوج بشكل تقليدى، حيث تزوج من جيهان علامة زوجته الحالية بعد أن تعرف عليها بـ 20 يوما فقط، وجاء هذا التعارف عندما كان يحيى حفلا غنائيا في دولة الكويت، وبعد رؤيته لها توجه لشقيقه خضر مدير أعماله، وأعرب له عن تمنيه بالزواج من فتاة مثلها، ليتطور الأمر بالفعل الى ابتسامة ونظرة ولقاء والزواج بعد فترة قصيرة جدا.

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وكان بالفعل اختيار راغب علامة صائب وصحيح، فهذا الزواج مستمر حتى وقتنا هذا أي أنه مستمر لمدة 24 عاما، وهو الامر الذى يدل على نجاح هذا الزواج، ويرجع هذا أيضا لسبب أن جيهان علامة تساند زوجها فى كل شيء يتعلق به ولا تقف عقبة أمام عمله فلديها وعي جيد بفكرة تهافت المعجبات على زوجها، كما إنها تتعامل بطرق ذكية في هذه الحالات حتى لا تحدث خلافات بينهما، مع حرصها على إعطائه مساحة حرية للتعامل مع المعجبات.

وطرح راغب علامة مؤخراً أغنية جديدة بعنوان"انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبناني والقوت الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.