شكرا لقرائتكم خبر عن "سلام من السعودية".. أغنية وطنية يقدمها نجوم المملكة بقيادة محمد عبده (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح عدد من نجوم السعودية أوبريت وطنى جديد بعنوان "سلام من السعودية"، وشارك فيه عمالقة غناء المملكة، وهم محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر ، خالد عبدالرحمن، أصيل ابوبكر، رابح صقر ، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، ماجد المهندس، وكتب الأوبريت الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وجرافيك ومونتاج محمود الحسن، مكساج وماستر جاسم محمد، والهدف من توعيه التزم بالبيت بسبب فيروس كورونا.

وقال الشاعر أبو راس إن هذا العمل الوطني والذي استوحى فكرته من تنوع وتعدد مناطق المملكة ويحكي روائعها في حضن وطن معطاء، استعرض الصور النمطية التي تتميز بها المملكة باختلاف مناطقها وجغرافيتها، وعادات وتقاليد أهلها، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وتتفق على حب الوطن وبنائه والتفاف أبنائه حول قيادته الرشيدة.

وبهذه المناسبة، أكد الفنان العرب محمد عبده سعادته بالمشاركة في هذا العمل مع هذه الكوكبة الفنية المميزة من إخوانه في المملكة. وقال بحماس مختصراً عنوان العمل: "تحية من أرض السلام.. أرض الإسلام مكة المكرمة.. الإسلام هو تحية لجميع العالم، فإليكم تحية الإسلام.. تحية سلام من السعودية ".

أما الفنان عبدالمجيد عبد الله فاعتبر أن مشاركته في أغنية "سلام من السعودية" هي شرف وتشريف له كونه عمل وطني بامتياز، مضيفا: "نحن مهما قدمنا للوطن لن نوفيه حقه، مع ذلك تظل أغنية "سلام من السعودية" غيض من فيض ما يجب أن نغرد به لأجل وطننا الغالي". وتوجه عبدالمجيد بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على دعمه لفكرة العمل ومتابعته الحثيثة لإنتاجه.

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من جانبه يقول الفنان راشد الماجد: "ليس غريباً منا نحن الفنانين أبناء المملكة العربية السعودية هذا الاتحاد والتكاتف الفني تأكيداً على حبنا لوطننا، فنحن وجميع أبناء الشعب السعودي كلنا جنود "سلمان الحزم" مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ووطننا وقيادتنا لم تبخلا علينا بشيء، لذلك واجبنا أن نلبي النداء ونشارك في أي عمل وطني.

أخيراً قال الفنان عبادي الجوهر، قائلا: "الوطن يستاهل العديد من الأعمال الوطنية كأغنية "سلام من السعودية" التي تجمع الكل"، مبدياً تفاؤله بالعديد من الأعمال الفنية القادمة المماثلة والتي تعمل على إبراز صورة هذا الوطن الغالي، ولاسيما في ظل ما يزخر به من التنوع الثقافي والتاريخي الذي يفخر به الجميع، حسب قوله.