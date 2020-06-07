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الطفولة المشردة.. شريف رمزى يستعيد ذكريات طفولته بصور طريفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان شريف رمزي ذكريات طفولته بمجموعة صور طريفة له فى أكثر من مناسبة، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها مازحا :"شفتوا الطفولة المشردة دي"، كما جاءت بعض التعليقات علي الصور لتؤكد التشابه الكبير بينه وبين نجله "رمزي".

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شريف رمزي
شريف رمزي

 

وكان الفنان شريف رمزي قد شارك متابعيه بصور له من داخل منزله في فترة العزل الصحي التي يقضيها مع عائلته وأطفاله تجنباً للإصابة بفيروس المستجد "كوفيد 19".

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وظهر رمزي في عدد من الصور التي نشرها عبر حسابه بإنستجرام، وهو يضع وجه أمام أطفاله ليقوموا بتلوينه والرسم عليه، وكتب قائلاً: "حتودينا على فين يا حظر الله ينعل أبو الكورونا على اللى خدناه من الكورونا، العيال خلصوا الورق اللي في البيت كله وابتدوا يلاقوا حلول تانية".

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وكان رمزي قد شارك متابعيه منذ أيام بمقطع فيديو له وهو يؤدي تمارين البلانك مع زوجته الفنانة ريهام أمين عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكتب معلقاً: "من ساعة ما دخلت التيك توم ده، وأنا مش عارف أطلع منه، ربنا يعدينا من الحظر والكورونا دى على خير"، فى إشارة منه إلى تطبيق التيك توك الذي قام بتصوير التحدي من خلاله.

وفى سياق آخر، دشن رمزي نهاية الشهر الماضي، حملة لحماية الحيوانات الآليفة وعدم إلقائها في الشوارع بعد أن تخلى عدد كبير من الناس عن كلابهم وقططهم بسبب شائعة تم تداولها بأن الحيوانات الآليفة تقوم بنقل عدوي للبشر.

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في تلك الحملة ومن ضمن المشاركين الفنانة شيرين رضا، والإعلامي شريف مدكور، والفنان أحمد فهمي، والنجمة إيمي سمير غانم، والفنان الكوميدي عمرو وهبة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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