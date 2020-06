شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد توم جونز الــ 80 ..اعرف كم تبلغ ثروته الآن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم العالمي توم جونز اليوم بعيد ميلاده الـ 80 ، وهو النجم الذي استطاع أن يخطف الأنظار بموهبته الفريدة بدء من فترة الستينات حيث أصبح واحدا من أهم و اشهر نجوم الغناء في العالم و سيطر علي الساحة بالسيتينات والسبعينات، ومن المعروف أن توم كان من اسرة فقيرة فكان والده عامل بمنجم فحم و اليوم هو يعد واحد من أغنى نجوم العالم واحتفالا بعيد ميلاده نكشف عن صافي ثروته.



أكدت التقارير التي نشرتها المواقع الشهيرة مثل " سليبرتي نتورث " أن صافي ثروة توم جونز وصلت اليوم الي 300 مليون دولار .



يذكر أن توم جونز بدأ مسيرته الفنية في 1963 و دخل في منافسة قوية مع عدد كبير من نجوم الغناء في ذلك الوقت إلا انه استطاع أن يفرض موهبته علي الساحة و قدم عدد هائل من الاعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها: "Delilah " و"sexbomb و "i'll never fall in love again " و "help yourself " و "what's new pussycat "، "sayyou'll stay until tomorrow "، وغيرها.