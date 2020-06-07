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شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد توم جونز الــ 80 ..اعرف كم تبلغ ثروته الآن؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم العالمي توم جونز اليوم بعيد ميلاده الـ 80 ، وهو النجم الذي استطاع أن يخطف الأنظار بموهبته الفريدة بدء من فترة الستينات حيث أصبح واحدا من أهم و اشهر نجوم الغناء في العالم و سيطر علي الساحة بالسيتينات والسبعينات، ومن المعروف أن توم كان من اسرة فقيرة فكان والده عامل بمنجم فحم و اليوم هو يعد واحد من أغنى نجوم العالم واحتفالا بعيد ميلاده نكشف عن صافي ثروته.
توم جونز
أكدت التقارير التي نشرتها المواقع الشهيرة مثل " سليبرتي نتورث " أن صافي ثروة توم جونز وصلت اليوم الي 300 مليون دولار .
توم جونز
يذكر أن توم جونز بدأ مسيرته الفنية في 1963 و دخل في منافسة قوية مع عدد كبير من نجوم الغناء في ذلك الوقت إلا انه استطاع أن يفرض موهبته علي الساحة و قدم عدد هائل من الاعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها: "Delilah " و"sexbomb و "i'll never fall in love again " و "help yourself " و "what's new pussycat "، "sayyou'll stay until tomorrow "، وغيرها.
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