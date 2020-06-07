شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يغازل زوجته بالإيطالية على صورة جديدة لها: حبيبتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل النجم آسر ياسين زوجته "كنزى"، حيث نشر صورة جديدة لها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا :"حبيبتي"، بعد احتفاله بمولوده الجديد "زين".







اسر ياسين

ونشرالنجم آسر ياسين عبر حسابه على "انستجرام"، فيديو، فى كواليس تصوير مسلسل "بـ 100 وش"، حيث هنئه زملاءه، بمولوده الجديد الذى استقبله مؤخرا، "زين"، حيث علق آسر ياسين على الفيديو قائلا، "العصابة وهي بتهنينا علي المولود الجديد 'زين آسر ياسين".

أحداث "بـ100 وش"، كانت محل نقاش دائمًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك جعل هناك مطالبات بتقديم جزء ثان من العمل فى شهر رمضان 2021.

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وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلي حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.

مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.