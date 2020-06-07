شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بلوك " الراستا " الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، جمهورها بلوك بلوك "الرستا" الإفريقية، و خطفت الأنظار اليها

وطلت أبو اليزيد، عبر حسابها على إنستجرام في أحدث جلسة تصويرية لها بضفائر الشعر "الراستا" الافريقية التي أظهرت جاذبيتها، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيهاالذين تغزلوا بجمالها وعبروا عن إعجابهم باللوك الجديد الخاص بها.

فى سياق مختلف يعمل حاليا صناع فريق عمل مسلسل "الآنسة فرح" للفنانة رانيا يوسف و الفنانة أسماء أبو اليزيد على تحضيرات الجزء الثانى منه للبدء فى تصويره، وعرضه خلال الموسم الشتوى المقبل، بعد النجاح الذى حققه الجزء الأول، حيث كان من المفترض انطلاق تصويره قبل موسم رمضان، ولكن انتشار فيروس كورونا أجل تصويره.

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مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وهو من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

المسلسل تدور أحداثه حول فرح والتى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل كنادلة لدى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتصبح حامل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبى الذى تم اقتباس أحداثه منه.