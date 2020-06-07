شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست ينضم لصفوف المحتجين على مقتل فلويد فى شيكاغو..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات في جميع انحاء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية، على يد شرطي والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته ، ظهر أخيرا نجم الراب الشهير كاني ويست وسط صفوف المحتجين ، فحسب موقع " tmz " ظهر النجم الشهير البالغ من العمر ( 42 عاما ) مع طلاب مدارس شيكاغو العامة للاحتجاج على مقتل جورج فلويد وهو ما ظهر بعدد كبير من الصور التي التقطت لويست .



كاني ويست كاني ويست

وحرص كاني ويست علي ارتداء " قناع " باللون الأسود و ذلك لتجنب إصابته بفيروس كورونا كونه يتواجد بين حشود من المحتجين.



كاني ويست كاني ويست

يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم والمشاهير حرصوا علي التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية ، و من أبرزهم مادونا التي تواجدت بالاحتجاجات و هي مستعينة بالعكاز بسبب تعرضها لاصابة من شهر أكتوبر الماضي، كذلك شارك بالاحتجاجات كل من باريس جاكسون و إريانا جراند و ماديسون بير و تايجا و كورتني ستودن وهالزي و Machine Gun Kelly و تايلور ذا كريتور، وغيرهم الكثيرين .