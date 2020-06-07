شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي ونبيل الحلفاوي يوجهان رسالة لنقيب الممثلين بعد أزمته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، عن دعمها للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرض لها وخضوعه لعملية جراحية في القلب، ووجهت الفنانة هيفاء وهبي رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" ، اليوم الأحد، للنقيب أشرف زكي تتمنى له الصحة، قائلة: " دكتور أشرف زكي الف سلامة عليك وربنا يعافيك ويشفيك".

كما تمنى الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، تعافي صديقه أشرف زكي نقيب الممثلين من وعكته الصحية الأخيرة، وغرد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون .. صادق الدعاء له بتمام الشفاء واستعادة كامل صحته وعافيته.. ليعود كما كان دينامو لا يهدأ في خدمة أساتذته وزملائه وتلاميذه ودعمهم".

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وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد خضع لعملية تركيب دعامة بالقلب خلال الأيام الماضية، وفي وقت سابق، أوضح الفنان إيهاب فهمى، وكيل نقابة المهن التمثيلية، أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، خرج من غرفة العمليات بعد الانتهاء من تركيب دعامة في القلب داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الدكتور أشرف زكى خضع لعملية تركيب دعامة بالقلب، وانتهى بالفعل من تركيبها وغادر اليوم المستشفى وهو الآن يتواجد داخل منزله، وسيعاود نشاطه في العمل مرة أخرى خلال فترة راحة قصيرة إن شاء الله.

ويذكر أن الفنان أشرف زكي شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.