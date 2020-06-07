شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيري تكشف عن حلم الطفولة:"كان نفسى اطلع مدرسة إنجليزى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شاركت الفنانة الشابه راندا البحيري جمهورها بصورة من الطفولة عبر صفحتها الشخصية علي موقع تبادل الصور "إنستجرام" ، حيث نشرت صورة لها من مرحلة الطفولة وعلقت عليها قائلة :"انا كان نفسي أطلع ساعتها مدرسة لغة إنجليزية..انت كان نفسك تشتغل اية؟".

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يذكر أن راندا البحيري كانت تواصل تصوير مشاهدها بمسلسل "اختراق 2" مع الفنان السعودى طلال السدر، والذي كان من المقرر أن يعرض فى السباق الرمضانى الماضى، ولكن توقف التصوير بسبب إنتشار فيروس كورونا .

ومسلسل "اختراق2" من بطولة: الفنان السعودى طلال السدر، وأحمد عيد، مى سليم، وراندا البحيرى، والسورى نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسى والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.