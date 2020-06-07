شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى: وضع أمى مستقر داخل العناية المركزة بمستشفى العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوى لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية لوالدتها مستقر إلى حد ما ولا يوجد أى جديد بها، قائلة: "وضع أمى مستقر الحمد لله"، ولم تشهد أى تطورات خلال الأيام الماضية، مضيفة أنها لا تزال في غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل الطبى فى الإسماعيلية، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء من هذا الفيروس اللعين.

ودخلت رجاء الجداوى العناية المركزة، الأيام الماضية، بعد شعورها بضيق فى التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة عن التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة، واحتاجت إلى "ماسك أكسجين"، وتم وضعها على جهازCPAP.

وظهرت رجاء الجداوى فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "لعبة النسيان" الذى استمرت فى تصويره حتى اليومين الأخيرين من الشهر الكريم، وشاركت فى بطولة العمل الى جانب دينا الشربنى وأحمد داود وانجى المقدم واسماء ابو اليزيد ومحمود قابيل وعلى قاسم واسماء جلال وضيف الشرف احمد صفوت، وتأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.