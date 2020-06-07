شكرا لقرائتكم خبر عن "يا رب احمي بيتي وحياتي".. كندة علوش تدعو لحفظ مصر من الفتن والمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة السورية كندة علوش، عن حبها الشديد لمصر بالتضرع للدعاء لها لحمايتها من الفتن والأوبئة ومرور هذه الفترة العصيبة من تفشي فيروس كورونا في العالم بسلام، وتوجهت كندة علوش بالدعاء على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "يا رب تحمي بلدي الثاني الغالي مصر بيتي وحياتي.. وتحمي شعب مصر الغالي وكل البلاد والشعوب العربية من كل الشرور من الفتن والفقر والمرض و يا رب تعدي هالفترة العصيبة على خير".



كندة علوش على تويتر

كما توجهت الفنانة كندة علوش، بالدعاء لشعبها السوري وطالبت جمهورها بمشاركتها الدعاء قائلة: "يا رب تحمي بلدي سوريا وشعبها.. يا رب ارحمهم من الحرب والمرض والفقر والجوع.. يا رب نزل رحمتك.. ارجوكم قولوا آمين".

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وكانت قد تمنت الفنانة كندة علوش، تعافى الفنان الكبيرة رجاء الجداوى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وخروجها من المرحلة الحالية بأمان، ودعت كندة متابعيها على موقع "تويتر" للدعاء بالشفاء للنجمة رجاء الجداوى قائلة: "صباح الخير.. يا رب صباح يوم جديد يحمل معه الخير للجميع والشفا لكل مريض.. قولو آمين. ادعوا معى يا رب اشفى كل مريض واشفى الكبيرة الغالية رجاء الجداوى".

وفي وقت سابق، بدأت النجمة السورية كندة علوش، والإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد، تحديا جديدا، لمساعدة اللاجئين، حيث نشرت كندة عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو تعلن فيه انطلاق تحدى الخير مع ريا أبى راشد، مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وعلقت على الفيديو قائلة: "بدأنا أنا والرائعة ريا أبي راشد والمفوضية العليا لشئون اللاجئين تحدي الخير لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر اللاجئة.. معا يمكننا صنع الفارق في حياة الكثيرين تبرعك يوفر لهذه الأسر المأوى والغذاء والمياه النظيفة، دعمك ينقذ الكثير من الأيتام والأرامل وكبار السن. لدينا 3 أيام للوصول إلى هدفنا. دعونا نضع ابتسامة على وجوه اللاجئين خلال العيد".