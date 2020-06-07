شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب تشيع جثمان شقيقتها بمقابر الأسرة فى مدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت منذ قليل الفنانة عفاف شعيب جنازة شقيتها إلى مثواها الأخير، والتى وافتها المنية أمس إثر تعرضها لوعكة صحية، وقررت أسرة الفقيدة دفن الجثمان بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، حيث اقتصرت مراسم تشييع الجانزة على بعض الأقارب والأصدقاء، وذلك تنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان أخر أعمال الفنانة عفاف شعيب مشاركته في موسم منتصف العام من خلال مسلسل "ختم النمر" من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

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ويعتبر مسلسل "ختم النمر" هو البطولة الأولى للنجم أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.