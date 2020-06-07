شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج: زهقنا من الشائعات.. ومحدش دخل بيتنا من فترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الفنانة ريهام حجاج، لـ"الخليج 365"، أنها ملت وكلت من كثرة الشائعات التى يتم إطلاقها حولها، دون سبب واضح، مشيرة إلى أنها منذ إنتهائها من تصوير مسلسلها الرمضانى "لما كنا صغيرين"، لم تلتق أحدا وتتواجد فى منزلها التزاما بالإجراءات الوقائية التى أكدت وزارة الصحة على إتباعها حفاظا على الجميع.

فى السياق ذاته نشرت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور إنستجرام منشور قالت من خلاله :"أرجو عدم نشر الإشاعات والأكاذيب، أنا لم أقم أى حفلات لا أنا ولا زوجى رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد، وأنا وأسرتى بصحة جيدة الحمد لله".

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يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركها البطولة النجمين الكبيرين خالد االنبوى ومحمود حميدة ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازى وهانى عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وإخراج محمد على.