شكرا لقرائتكم خبر عن بالعكاز..مادونا تنسى آلامها وتشارك فى المسيرات الاحتجاجية بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدهشت النجمة العالمية مادونا معجبيها ومحبيها من خلال حضور احتجاجات " Black Lives Matter "حيث ظهرت وهى تستند على العكازات بسبب إصابة فى ركبتها، واندلعت الاحتجاجات فى أغلب البلدان بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية، على يد شرطي أمريكى، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته خلال دقائق.

مادونا

فقد انضمت المغنية البالغة من العمر ( 61 عاما ) الى الاحتجاج في لندن أمس السبت بينما كانت تعاني من إصابة في الركبة كانت تعاني منها منذ جولتها الغنائية التي اقامتها في أكتوبر من العام الماضي.

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مادونا مادونا

و لم يترك المعحبين هذه الفرصة إلا والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع مادونا وجهوا هواتفهم المحمولة لترقب خطوات نجمتهم المفضلة والتي قررت النزول للاحتجاجات بالرغم من سوء حالتها الصحية، ولم يكتفوا بذلك بل نشروا هذه الصورعبر صفحاتهم بالـ social media .

يذكرأن هناك عدد كبيرمن النجوم والمشاهيرحرصوا علي التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرزهم باريس جاكسون و إريانا جراند و ماديسون بيروتايجا وكورتني ستودن وهالزي و Machine Gun Kelly و تايلور ذا كريتور، وغيرهم الكثيرين .



مادونا (2)



مادونا (4)