شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلاوة : لم أقم أى حفلات فى الجونة وملتزم بإجراءات التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال محمد حلاوة، أنه لم يقم أى حفلات فى منطقة الجونة على الإطلاق، وأنه ملتزم بإجراءات التباعد الإجتماعى، والإجراءات الإحترازية التى شددت عليها الدولة عامة والمنظومة الصحية خاصة.

وأضاف "حلاوة"، أنه يتواجد منذ فترة فى منزله بصحبة زوجته وملتزم بكل هذه التعليمات حفاظا على صحته وصحة زوجته وكل المحيطين به، مؤكدا أنه ليس من معتادى ومحبى إقامة الحفلات من الأساس، ومن يعرفه جيدا سيعلم ذلك.

وأشار رجل الأعمال محمد حلاوة إلى أنه يتمتع بصحة جيدة هو وزوجته ولم يصيبهما أى مكروه، وأن ما ردده البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعى ما هى إلا شائعات مغرضة فوجئ بها مثل الآخرين.

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واختتم "حلاوة" حديثه قائلا :"حفظ الله مصر وأبنائها من الوباء والبلاء"، داعيا الله أن يمر هذه الأزمة العالمية على خير.