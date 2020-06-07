شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب عن مظاهرات لبنان: "نحن لأوّل مرة شعب واحد " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت الفنانة اللبنانية مايا دياب، موقف الحكومة والسياسيين اللبنانيين بعد المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن من جهة، والمحتجين وأنصار ميليشيات حزب الله، وعلقت على هذا المشهد عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "كيف فيك تسيّس الجوع، كيف فيك تقنع الفقر انّو يروق، عم بيحطونا أمام خيارين: إمّا الجوع والفقر والموت منه، أو الحرب الأهلية.. وكأننا فريقين.. ونحن لأوّل مرة فريق واحد.. فريق واحد ".



مايا دياب على تويتر

وكانت قد شهد محيط مجلس النواب اللبنانى، أمس السبت، أعمال شغب، حيث عمد عدد من المحتجين إلى تكسير واجهات المحال التجارية المتاخمة للطرق المؤدية إلى ساحة النجمة وفقا لصحيفة النهار اللبنانية، وأطلقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بغزارة كبيرة لتفريق المحتجين، وتمكنت من تفريقهم ، بعد سلسلة من عمليات من الكر و الفر التى شهدت رشق المحتجين الأمن بالحجارة وتحطيم واجهات بعض المحال.

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وشهدت شوارع لبنان، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن من جهة، وبين المحتجين وأنصار ميليشيات حزب الله وحركة أمل من جهة أخرى، لكن عاد الهدوء للمنطقة الممتدة بين ساحة الشهداء وجسر الرينج، بعد تمكن عناصر فوج المغاوير في الجيش ومكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي من إبعاد المتظاهرين إلى منطقة الصيفي من جهة، والشبان الذين تجمعوا تحت جسر الرينج (مناصرو حزب الله وحركة أمل) إلى الأحياء الداخلية لمنطقة خندق الغميق من جهة أخرى.

وخلال الاشتباكات كان هناك كر وفر بين المحتجين الذين يحتجون على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وبين مناصرين لحزب الله، بينما وقفت القوى الأمنية في الوسط منعا لأي احتكاك، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه المحتجون جولة جديدة من المظاهرات الغاضبة بهدف الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عمليّة في مجال مكافحة الفساد ووقف الانهيار الاقتصادي.