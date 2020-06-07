شكرا لقرائتكم خبر عن فركش.. انتهاء تصوير فيلم "الغسالة" لـ أحمد حاتم وهنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهى صناع عمل فيلم "الغسالة" من تصويره مشاهده بالكامل وهو من بطولة احمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة، وكان قد توقف تصويره للوقاية من فيروس كورونا، حيث صور أبطال الفيلم أغلب مشاهدهم قبل انتشار الفيروس ومن المقرر طرحه بعد قرار الحكومة بفتح السينمات .









فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده .