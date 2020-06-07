شكرا لقرائتكم خبر عن رسايل فى حب نقيب الممثلين أشرف زكى بعد خضوعة لعملية جراحية..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى نقيب الممثلين أشرف زكى عملية جراحية فى القلب، وهى تركيب دعامتين الأسبوع الماضى، وحينما علم الوسط الفنى بهذا الخبر انهالت رسائل من عدد كبير من النجوم وحرصوا على دعمه عبر السوشيال ميديا ونرصد تعليقات النجوم:

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة تجمع أشرف زكى، وزوجته النجمة روجينا، حيث أثنت على جهده الكبير الذى يبذله للقيام بمهامه كنقيب للممثلين واهتمامه بجميع أعضاء النقابة وشئونهم.

وقالت دنيا، فى تدوينتها على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، "دكتور أشرف زكى الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك.. وحمد الله على سلامتك من العملية وربنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة، وكلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير اللى بتبذله فى النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين وربنا يقومك بالسلامة".

قالت الفنانة نادية الجندي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الدكتور أشرف زكي.. خالص تمنياتي لك بالشفاء العاجل.. وألف سلامة عليك ربنا يقومك لينا بالسلامة إن شاء الله".

ومن جانبها، قالت الفنانة صابرين عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام: "الغالي والأخ وزوج الأخت ألف سلامة عليك ويا رب يتم شفاك على خير ويخليك لأسرتك الصغيرة ولأسرتك الكبيرة يا أبو أكبر وأطيب قلب سلامة يا قلبك دعواتكم.. لـ أشرف زكي".

وكتب الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "ألف مليون سلامة يا دكتور أشرف يا أبو الرجولة والجدعنة.. ياللي عمرك ما سبت حد في محنة إلا وكنت جنبه.. ربنا يقومك لينا بالسلامة يا حبيب الكل.. أرجوا الدعاء لاستاذي أشرف زكي ".

ونشر الفنان حمدى الميرغني صورة جمعته بالفنان أشرف زكى عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق الميرغنى على الصورة قائلا: "الصورة دي كانت الساعة 8 الصبح في عز الشتاء كان يوم ترفيهي لطلبة الأكاديمية الأطفال من المعهد العالي للباليه والمعهد العالي للكونسرفتوار، وكان ليا الشرف أن يدعوني الدكتور للحضور اليوم ده مع الأطفال".

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وتابع: "ليه بقول الكلام ده عشان أقول بس إن الدكتور بجد مبينامش عشان يخدم ويسعد الطلبة في أكاديمية الفنون بصفته رئيسًا لها زي ما بيخدم وبيسعد أعضاء نقابة المهن التمثيلية بصفته نقيبًا لهم، وده السبب الرئيسي في الإجهاد والتعب اللي حس بيه وبناء عليه أجرى عملية وخرج منها بالسلامة الحمد لله.. حابب أقولك حمدا لله على السلامة يا دكتور وربنا يحفظك ويبارك في صحتك وشكرًا من قلبي ليك".

قال الفنان محمد رجب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" : "ألف سلامة عليك يا دكتور، ربنا يخليك لينا يا رب وتقوم بألف سلامة، أخويا وحبيبي وعشرة العمر".

وغردت مايا، عبرحسابها على تويتر، قائلة:"السلامة والشفاء العاجل لنقيب تُرفع له القبعة، نقيب يحمل همّ الممثلين المصريين كل يوم ويحاول العمل دون توقّف لمصلحة المهنة في مصر، المخرج الدكتور الصديق المحبّ دكتور أشرف زكى ألف سلامة عليك ويرجّعك لينا أقوى".

وساند الفنان خالد سرحان، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ونشر صورة لزكي من خلال حسابه الشخصي على "فيس بوك"، وعلق "سرحان" على الصورة قائلًا: "ألف سلامة عليك أخويا الكبير المحترم".

ويشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحاً أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة.