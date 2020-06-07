شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: " كنا بنسقف مع رامى جمال قبل الحظر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواصل النجم محمد هنيدى دائماً مع جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعى ويداعب جمهوره من رسايل تكون مواكبة للحدث اليومى، وداعب هنيدى وكتب تغريدة جديدة عبر تويتر: "آخر حاجة فاكرها قبل الحظر كنا بنسقف مع رامى جمال"، وانهالت التعليقات عليه منها تعليق الفنانة تارا عماد قائلة، "اوعى توقف"، وعلقت ياسمين عبد العزيز "بسقف سقف".

من ناحية أخرى، يستعد هنيدى لبدء تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، ويباشر المخرج شريف عرفة التحضيرات النهائية والأخيرة للفيلم، ومعاينة الديكورات والاستوديوهات، استعداداً لإنطلاق التصوير الفترة المقبلة، حيث يقوم بتسكين جميع الأدوار لكل شخصية فى الوقت الحالى، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا، وتعقيم أماكن التصوير بشكل دائم.

Advertisements

ويحرص صناع الفيلم خلال الفترة الحالية على تجهيز كافة المتطلبات، لضمان سلامة أبطال العمل من ناحية، ولكي يتم إنجاز التصوير في أسرع وقت، وليخرج في أفضل صورة من ناحية أخرى.

ومقرر بدء تصوير العمل نهاية الشهر الجارى بعد الانتهاء من التحضيرات الأخيرة للعمل، والإطمئنان على صحة بطل العمل بعد اجرائه عملية قسطرة فى القلب، وتركيب دعامتين.