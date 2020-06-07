أصالة تحتفل مع باسم تركاوي بإطلاق كتابه على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة أصالة مع صديقها باسم تركاوي، بإطلاق كتابه الجديد "حديث باسم"، وذلك من خلال"بث مباشر"عبر"إنستجرام" مساء يوم الثلاثاء المقبل، 8 مساء.

ونشرت أصاله صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة،:" صباح الخير أحبّتي..تجربه بالنّسبه إلي فريدة.. فيها شكل منّ أشكال الإعتراف.. رح نبحر سوا بكوامنّ النّفس البشريّة.. بلكي بنقدر سوا ننفض عنّ روحنا غبّرة هالمعركة الّلي خلقنا فيها.. صديقي القريب وأخي الحبيب المُحبّ الخلوق.. باسم تركاوي.. سيحتفل بإطلاق كتابه الّذي يروي باختصار بعض خبايا النَّفْس.. ويرتقي بالتّعامل مع الذّات.. استنّوني يوم التلات السّاعة تمانية بتوقيت القاهرة.. مباشرة على الهوا".

وتستعد الفنانة أصالة، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، والكليب من إخراج محمد القاضي، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.