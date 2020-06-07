وفاة ابنة فنان قدير وشقيقة نجمة معتزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفيت قبل ساعات، وفاء السبع، ابنة الفنان القدير الراحل محمد السبع، وشقيقة النجمة المعتزلة صفاء السبع.

ونعت صفحة جمعية أبناء فناني مصر الراحلة، على موقع "فيسبوك"، مقدمين واجب العزاء لأسرتها وشقيقاتها، وكتب المسؤول عن الصفحة "البقاء لله.. تنعى جمعية أبناء فناني مصر، الأخت والصديقة وفاء السبع، ابنة الفنان القدير محمد السبع، وشقيقة الفنانة صفاء السبع.. خالص العزاء لأسرة المرحومة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن محمد السبع واحد من نجوم زمن الفن الجميل، شارك في بطولة عدد كبير من المسلسلات التاريخية، إلى جانب رصيده من أفلام الأبيض والأسود، ومن بين أشهر أعماله فيلم "زمن حاتم زهران"، مسلسل "الإنسان والمجهول"، مسلسل "أبناء ولكن"، فيلم "أريد حلا"، ومسلسل "اللسان المر".

لوفاء شقيقة عملت بالوسط الفني وحققت نجاحًا كبيرًا، هي الفنانة صفاء السبع، التي اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، ومن بين أعمالها: فيلم "سيداتي آنساني"، مسلسل "رأفت الهجان"، مسلسل "البراري والحامول"، فيلم "تحت التهديد"، وفيلم "بوابة إبليس"، ومسلسل "حارة الشرفا".