ريهام حجاج تنفي إصابتها بـ"كورونا": "أجريت تحاليل وثبت سلبيتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدرت الفنانة ريهام حجاج بيانًا صحفيًا، نفت فيه ما تم تداوله بشأن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن صحتها جيدة، وأنها أجرت التحاليل اللازمة للاطمئنان على حالتها الصحية وجاءت نتيجتها سلبية.

كما نفت ريهام الأخبار المنتشرة بخصوص إقامتها لحفل هي وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة في الجونة للاحتفال بمسلسلها "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي، مشيرة أن جميعها أخبار غير صحيحة، وأنها تلتزم بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة منذ بداية الأزمة.

كما نفت ريهام الأمر عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، مطالبة الجميع بتحري الدقة، والتوقف عن إطلاق الشائعات.

يُذكر أن ريهام حجاج قامت بالتبرع بمبلغ مليون جنيه لصالح مواجهة فيروس كورونا، وشكرتها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.