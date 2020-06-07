بسملة الغايش لـ"الخليج 365": مشاركتي في فيلم "سعاد" حلم جميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وجود صورتها على بوستر فيلم يشارك في مهرجان "كان السينمائي"، لم يخطر مطلقا على بال بسملة الغايش، 15 عاما، وهي تبحث عن فرص ظهورها في إعلان ما، أو مشهد في فيلم.

بسملة الغايش تحدثت لـ"الخليج 365" عن تجربتها في الفيلم الذي أعان عن وجوده بالمسابقة الرسمية للدورة 73 لمهرجان كان السينمائي، وقالت: "بعد حوالي سنة من مشاركتي في كاستينج، قامت باختياري المخرجة آيتن أمين، وعرفت أنها بحثت كثيرا عن من تؤدي الدور قبل ترشيحي، وهو العمل الأول لي، وشاركت قبل ذلك بأحد الإعلانات".

وتابعت: "المخرجة آيتن أمين قبل التصوير كانت حريصة على التقرب لنا بشكل شخصي، إلى جانب التدريب والجلسات الكثيرة المستقلة والجماعية، والنصايح الدائمة للمحافظة على أسلوب وشكل ظهور معين".

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بسملة أضافت: "أؤدي في الفيلم شخصية رباب، وهي شقيقة سعاد التي تقدمها بسنت أحمد، والأختين في مرحلة المراهقة، وأعتبر مشاركتنا في الفيلم ودخوله أيضا مسابقة مهرجان كان، حلم جميل".

واختتمت بالقول: "أنا عمري 15 عاما، وأدرس في مدرسة ليسيه الإسكندرية وأدخل بالعام الجديد الصف الثالث الإعدادي، وبدعم وتشجيع والدتي أبحث عن فرصة لتقديم موهبتي".

فيلم "سعاد" تأليف وإخراج آيتن أمين، سيناريو وحوار محمود عزت، وبطولة بسنت أحمد، بسملة الغايش، وهاجر محمود.

كانت إدارة مهرجان كان السينمائي أعلنت عن اختياراتها الرسمية لدورته الـ73، وكان ضمن هذه الاختيارات، الفيلم المصري "سعاد" إخراج آيتن أمين، الذي حاز على جائزة التطوير بمهرجان "الجونة" في دورته الماضية.