محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شارك الفنان شريف رمزي جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور من طفولته.
وظهر شريف في صور مرتديًا "بدلة"، وفي أخرى وسط أقرانه، وكتب في تعليقه عليها "شفتوا الطفولة المشردة دي".
وعلقت فنانات على الصور، فكتبت الفنانة زينة "انت كنت أجنبي وانت صغير"، ووصفته الفنانة جومانا مراد بـ"عسل"، وقالت الفنانة دوللي شاهين "شكلك خواجاتي خالص"، كما وصفت الفنانة هيدي كرم الصور بـ"الخطيرة".
وشبهته الفنانة إيمان أيوب بالنجم العالمي ليوناردو دي كابريو، وكتبت الفنانة بشرى "كيوت"، واكتفت الفنانة نادية الجندي والفنانة دنيا عبدالعزيز بوضع رمز قلوب.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف رمزي ينشر صورًا من "الطفولة المشردة".. ونجمات الفن: "شكلك أجنبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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