بالفيديو| كريم قاسم يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "امش عيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان كريم قاسم، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الأمر وقع قبل أيام، وتأكد بإجراء مسحة، جاءت نتيجتها إيجابية، لافتًا أنه يتعافى حاليًا، وسيجري مسحة أخرى ليتأكد من شفائه.

ونشر قاسم على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصه به، فيديو يحكي فيه تجربته بعد إصابته بفيروس كوفيد 19 "كورونا"، تحت هاشتاج "الكورونا مش عيب".

وعبر كريم عن تجربته كاملة من لحظة اكتشاف إصابته، وحتى اليوم وهو في مرحلة الشفاء الكامل.

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وقال في الفيديو إنه تردد كثيراً قبل عمل هذا الفيديو، ولكن هدفه هو أن يؤكد على أن مرض الكورونا أو الفيروس مش عيب، ويجب أن لا نخفي ذلك الأمر، ويتم الإبلاغ للجهات المختصة، إذا ظهرت الأعراض على أي شخص، حماية لمن حولنا، لكي يأخذوا حذرهم، مشددًا:"العيب أن تصاب بالفيروس وتخفي الأمر".

وأضاف أن الكورونا فيروس خطير ولكن لا يجب الفزع منه، ويجب أخذ الاحتياطات، متابعًا: "أغلب الشباب يستطيعون العلاج في المنزل بأخذ بروتوكول العلاج والالتزام به دون الحاجة للذهاب للمستشفى".

وانهى الفيديو بأن الدعم النفسي مهم وهو عامل كبير في طمأنة من يصاب بالفيروس لكي يعبر مراحل العلاج، ومختتمًا: "ربنا يرحم كل من توفي بسبب فيروس كورونا، ويصبر أهلهم وأنه يجب أن نقف مع بعضنا ونساعد بعضنا حتى نعبر هذه المحنة العالمية".