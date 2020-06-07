تراند اليوم : ممثلة شهيرة تبيع صورة "خليعة" في مزاد من أجل محاربة كورونا

كشف أعلنت الممثلة الأمريكية جنيفير أنيستون عن اعتزامها بيع صورة لها وهي عارية تعود إلى عام 1995، وتخصيص عائداتها لمحاربة فيروس كورونا

ونشرت أنيستون، وهي إحدى أبطال المسلسل الشهير "فريندز"، عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام" صورتها ومقطع فيديو، يظهر فيه صديقها المصور الفوتوغرافي مارك سيليجر وهو يقوم بتحضير الصورة.

وكتبت قائلة: "تعاون صديقي العزيز مارك سيليجر مع دور رادفوكاسي وكريستي لتنظيم مزاد بيع 25 بورتيه من أعماله، أحدها لي لمساعدة في مجهودات مكافحة كوفيد-19 ... جميع عائدات بيع المزاد سيتم التبرع بها للجمعية الوطنية للعيادات الحرة والخيرية، وهي منظمة تقدم اختبارات وعلاجات مجانية لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد للأشخاص المحرومين طبيًا".

واضافت أنيستون (51 عامًا)ـ أنه سيتم بيع بورتريه لها في مزاد علني لجمع الأموال لمساعدة الأكثر فقرًا ضد فيروس كورنا.

يذكر أن فيروس "كورونا" تسبب في تأخير إنتاج "الحلقة الخاصة" من المسلسل التي تشهد لم شمل أبطاله من جديد. وكان من المقرر أن تكون "الحلقة الخاصة" من مسلسل "فريندز" جزء من إطلاق خدمة البث الجديدة "إتش بي أو ماكس" في شهر مايو.