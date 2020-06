تراند اليوم : "كونور" يفاجئ الجميع بإعلان اعتزاله

وجه بطل الفنون القتالية المختلطة، الإيرلندي كونور ماكغريغور، رسالة أعلن فيها عن اعتزاله للرياضة، شاكرا للجميع على "اللحظات الحلوة".

نشر الإيرلندي على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة أعلن فيها اعتزاله اللعبة، شاكرا الجميع على اللحظات الرائعة.

ناشرا صورة جمعته بوالدته، قائلا "مرحبا، لقد قررت التقاعد من القتال، شكرا لكم جميعا على الذكريات المدهشة! يا لها من رحلة!

هذه صورة لي مع والدتي في لاس فيغاس بعد الفوز بأحد ألقابي العالمية!اختر منزل أحلامك، أحبك!كل ما تريده هو لك".

يذكر بأن الإيرلندي كان قد أعلن في وقت سابق عن اعتزاله وتحديدا في مارس من العام الماضي، ليعود عن اعتزاله بعد شهر.

وفي سجل ماكغريغور، في هذه الرياضة 22 انتصار و 4 هزائم.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ