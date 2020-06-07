تراند اليوم : إعلامي شهير بعد إصابته بمرض خطير: "أمامي شهر واحد"



كشف الإعلامي التونسي علاء الشابي عن إصابته بمرض خبيث، قائلاً إن أمامه شهر واحد فقط ليتغلب عليه، أو يخسر المعركة.

وكان الشابي أجرى مجموعة من التحاليل في تونس تبين من خلالها أنه يعاني من مرض السرطان، قبل أن يسافر إلى فرنسا لتلقي العلاج.

وكتب الشابي عبر صفحته على موقع "فيس بوك": ”أواجه منذ أكثر من شهر حربا ضروسا وقاسية مع عدو متجبر وماكر وجبان وذلك في صمت، مرض صامت يبدو لطيفا ومهادنا".

واضاف: "خيّرت المواجهة بمفردي لكن لم أفلح في ذلك، نصف المعركة نفسية وذهنية، وهنا لا ينفع الصمت معه لأنه ماكر ويريد الاستفراد بي ولن أترك له الفرصة هكذا ببساطة".

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واستدرك قائلاً: "أمامي أقل من شهر للتغلب على هذا المرض، أسلحتي بسيطة وأسلحته مدمرة والمعركة تبدو غير متكافئة بيننا لكني على يقين تام بالانتصار عليه، أحب الحياة وأمقت العدم. لا أنكر أنني مرتبك جدا من كل شئ لكني لن أستسلم إلى آخر لحظة ومستعد للمواجهة إلى آخر رمق".

وتقدم الإعلامي الشهير بالشكر لكل من تفاعل معه في أزمته الصحية، قائلاً إنه لم يكن يتوقع كم الحب الذي حصل عليه.