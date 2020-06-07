ناهد السباعي تشارك في مهرجان جنيف تحت شعار "المقاومة .. بالطريقة الأنثوية"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 02:56 مساءً - أعلنت الفنانة ناهد السباعي مشاركتها في مهرجان جنيف السينمائي للفيلم الشرقي بفيلم "هذه ليلتي"، المقرر عرضه ضمن المسابقة الرسمية التي ستنطلق فعالياتها غدا 8 يونيو عبر الانترنت استجابة لإجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

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ونشرت الفنانة ناهد السباعي البوستر التشويقي الأول للفيلم عبر حسابها الشخصي على موقع انستقرام، وعلقت قائلةً: يسعدني أن أعلن عن فيلم هذه ليلتي الذي تم اختياره لمهرجان جنيف السينمائي الدولي الخامس عشر.

وأصدرت إدارة المهرجان توضيحا رسميا بخصوص الدورة الجديدة التي تحمل شعار" المقاومة .. بالطريقة الأنثوية" قالت فيه: كنا نأمل حقا أن يسمح لنا الوضع الاستثنائي الذي نجد أنفسنا فيه بعقد الدورة الخامسة عشرة من المهرجان، المقرر عقده في الفترة من 8 - 14 يونيو/حزيران تحت شعار "المقاومة.. بالطريقة الأنثوية"، ستكون نسخة 2020 مقاومة الشدائد، وآفاق تحرير العقول من الحبس، والانفتاح على الآخرين. إلا ان تطور وضع COVID-19 وتدابير المجلس الاتحادي، دفعنا إلى التخلي عن "الشكل الأصلي" للمهرجان والتفكير في شكل بديل.

تابع البيان قائلا: يُنظم FIFOG 2020 مسابقتين عبر الإنترنت للأفلام القصيرة: الجائزة الذهبية والفضية، ومسابقة جائزة الجمهور. تتنافس في المسابقة الأولى الأفلام الحديثة، وستعرض الأخيرة أفلاما من إصدارات سابقة، فيما سيتمكن الجمهور من التصويت على VIMEO أو FACEBOOK.، وسيتم تأجيل العروض الخاصة بالأفلام الروائية الطويلة حتى الخريف، وبهذه الطريقة يحقق FIFOG مهمته، التي تتمثل في تعزيز توزيع الأفلام الشرقية التي لا يتم بثها على نطاق واسع في سويسرا، مما سيساعد على جعل الحياة أكثر احتمالا، والمساهمة في العودة إلى الحياة الطبيعية.

ومن خلال الفعاليات التي سيتم تنظيمها عبر الإنترنت، سيقدم مهرجان جنيف الدولي للسينما الشرقية FIFOG بعض النجوم على الويب، وعدد من الأفلام القصيرة والمعارض ودروس الرقص. ويمكن متابعة ومشاهدة جميع أحداث المهرجان عبر الإنترنت بشكل مجاني، وستجمع مسابقة الأفلام القصيرة 14 إنتاجاً من 14 دولة.

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فيلم "هذه ليلتي" تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون ‏لشراء بعض الأمتعة، وبعد ذلك يتجهان لأحد مناطق القاهرة، ‏ فتتعرض لمعاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات ‏السعادة لطفلها.‏

وشارك الفيلم مؤخرا في مهرجان "كليرمون فيران" الدولي ضمن عروض برنامج وجهات نظر أفريقية، ومهرجان تشاناي الدولي للأفلام القصيرة في دورته السابعة، كما عرض ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي أقيمت فعالياته في الفترة من 6 حتى 12 مارس 2020، وذلك بعد عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.

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