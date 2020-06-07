كندة علوش تطالب جمهورها بالدعاء لسوريا

طالبت الفنانة كندة علوش، من جمهورها الدعاء لبلدها سوريا برفع الفقر والحرب والجوع، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". القصير "تويتر". وكتبت "علوش" في تدوينة عبر حسابها قائلة: " يااارب تحمي بلدي سوريا وشعبا.. يااارب ارحمهم من الحرب والمرض والفقر والجوع.. يااارب نزل رحمتك.. ارجوووكم قولوا آمين ". وشعبا.. يااارب ارحمهم من الحرب والمرض والفقر والجوع.. يااارب نزل رحمتك.. ارجوووكم قولوا آمين ". وتفاعل جمهورها ومحبيها مع المنشور متمنيين لها دوام النجاح والتفوقفي حياتها الفنية والشخصية.

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