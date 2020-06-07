طالبت الفنانة كندة علوش، من جمهورها الدعاء لبلدها سوريا برفع الفقر والحرب والجوع، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريداتالقصير "تويتر".
وكتبت "علوش" في تدوينة عبر حسابها قائلة: " يااارب تحمي بلدي سورياوشعبا.. يااارب ارحمهم من الحرب والمرض والفقر والجوع.. يااارب نزل رحمتك.. ارجوووكم قولوا آمين ".
وتفاعل جمهورها ومحبيها مع المنشور متمنيين لها دوام النجاح والتفوقفي حياتها الفنية والشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تطالب جمهورها بالدعاء لسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.