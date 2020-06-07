كندة علوش عن مصر: يا رب تحمي بلدي الثاني

دعت الفنانة كندة علوش، لمصر وجميع الشعوب العربية بإزالة الوباء والبلاء عنهم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". وكتبت "علوش" في تدوينة عبر حسابها قائلة: "يا رب تحمي بلدي الثاني الغالي مصر بيتي وحياتي.. وتحمي شعب مصر الغالي وكل البلاد والشعوب العربية من كل الشرور من الفتن والفقر والمرض و يا رب تعدي هالفترة العصيبة على خير". العربية من كل الشرور من الفتن والفقر والمرض و يا رب تعدي هالفترة العصيبة على خير". وتفاعل جمهورها ومحبيها مع المنشور متمنيين لها دوام النجاح والتفوقفي حياتها الفنية والشخصية.

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