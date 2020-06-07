تعرف على رسالة صفاء سلطان لجمهورها

نشرت الفنانة صفاء سلطان صورة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وعلقت على الصورة برسالة لجمهورها تخبرهم فيها عن ما تعلمته في الحياة.

تركزت رسالة سلطان عن بعض الأشياء التي تعلمتها وهي اخفاء عيوبها ما لم

تكن مؤذيه لمن حولها، كذلك تعلمت أن البيئة هي المكون الأول لشخصياتنا ولكن الطموح والأفكار هي من تشكلنا، كما دعت الناس لتكون على خلق جيد بين اهلها فجمال الشكل يسعد من حولنا ولكن جمال النفس يسعدنا ومن معنا.

تفاعل عدد كبير من جمهورها مع رسالتها فحصلت على أكثر من 12 ألف إعجاب من بينهم الفنانة هبة نور والكثير من التعليقات الإيجابية.

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يذكر أن صفاء سلطان خاضت الموسم الرمضاني الحالي بمسلسلين اولهما الحرملك الموسم الثاني ومسلسل رياح السموم.