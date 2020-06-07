"معقول".. فضل شاكر يحقق 200 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة

حقق الفنان فضل شاكر بأغنيته الجديدة معقول أكثر من 200 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات وألحان: مروان خوري، ويقول مطلعها:"معقول إنساك معقول تنساني أنا على طول معقول ما نعود أحباب نمرق متل الاغرابو لا نبقى سوى و لا نبقى سوى".
يذكر أن شاكر طرح آخر أغنياته بعنوان "غيب" والتي حققت أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات:محمد رفاع، ألحان:ولد سعد، توزيع:أحمد إبراهيم.
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