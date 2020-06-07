آداب التباعد الإجتماعى.. توعية بلغة الإشارة أون لاين

إستثماراً لأوقات فراغ الأطفال والنشىء، وضمن مبادرة (خليك فى البيت ..الثقافة بين إيديك)، يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثانية عشر ظهر الثلاثاء القادم 9 يونيو، على قناته على اليوتيوب. على اليوتيوب. ضمن سلسلة ندوات التوعية الإسبوعية محاضرة جديدة بعنوان: "العلاقات الأسرية فى زمن الكورونا"، تناقش السلوكيات والآداب الواجب إتباعها أثناء Advertisements فترة التباعد الإجتماعى، تقدمها خبيرة التنمية البشرية هدى الأنشاصى ومصحوباً بشرح بلغة الإشارة . فترة التباعد الإجتماعى، تقدمها خبيرة التنمية البشرية هدى الأنشاصى ومصحوباً بشرح بلغة الإشارة . يأتى ذلك ضمن عرض الصندوق لمجموعة متنوعة من الندوات والورش الفنية أونلاين لتدريب الأطفال على الأشغال اليدوية.

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