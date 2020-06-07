بالفيديو.. كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا

نشر النجم كريم قاسم على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصه به فيديو يحكي فيه تجربته بعد اصابته بفيروس كوفيد 19 "الكورونا" بهشتاج #الكورونا_مش_عيب
وعبر كريم عن تجربته كاملة من لحظه اكتشاف اصابته وحتى اليوم وهو في مرحلة الشفاء الكامل.
وقال في الفيديو أنه تردد كثيراً في أن يقوم بهذا الفيديو ولكن هدفه هو أن يؤكد على أن مرض الكورونا او الفيروس مش عيب ويجب أن لا نخفي ذلك الأمر وتبلغ اذاظهرت عليك الاعراض لمن حولك لكي ياخذوا حظرهم لأن العيب أن تصاب بالفيروس وتخفي الأمر.
واضاف أن الكورونا فيروس خطير ولكن لا يجب الفزغ ويجب اخذ الاحتياطات وأن اغلب الشباب يستطيعوا العلاج في المنزل بأخذ بروتوكول العلاج والالتزام به دون الحاجة للذهاب للمستشفى .
وانهى الفيديو بأن الدعم النفسي مهم وهو عامل كبير في طمئنه من يصاب بالفيروس لكي يعبرمراحل العلاج ، وأن ربنا يرحم كل من توفي من فيروس كورونا ويصبر أهلهم وأنه يجب أن نقف مع بعضنا ونساعد بعضنا حتى نعبر هذه المحنة العالمية.
يذكر أن كريم قاسم شارك في مسلسل لما كنا صغيرين والذي عرض في موسم رمضان الماضي، المسلسل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج وغيرهم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.
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