الأغاني الشعبية المصرية تسيطر على دراما لبنان

لطالما كانت الأغاني المصرية منتشرة في جميع دول الوطن العربي منذ قديم الأزل، ولكن شهد عام 2020 سيطرة للأغاني الشعبية المصرية الحديثة والتى لقت إقبال جماهيري كبير داخل مصر وخارجها في الدراما اللبنانية وبالأخص المسلسلات التي عُرضت في شهر رمضان الماضي.
مهرجان بنت الجيران
حقق مهرجان بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كمال انتشار واسع في مصر وخارجها، ويظهر هذا الانتشار من خلال نسب المشاهدة على موقع اليوتيوب وعدد مرات الإستماع على تطبيقات الأغاني الشهيرة، لكن ليس هذا فقط معيار الانتشار الذي حققه هذا المهرجان بالأخص، ففي نفس التوقيت الذي أثيرفيه جدل واسع في مصر بسبب أغنية بنت الجيران تم استخدام مقطع منها في الحلقة الأولى من المسلسل اللبناني عهد الدم والذي عرض على منصة شاهد يوم 28 فبراير من العام الجاري. تظهر الأغنية كخلفية في أحد المشاهد فيتواجد شابين في سيارة يستمعان لها أثناء القيادة.
مسلسل عهد الدم من بطولة باسل الخياط، نادين تحسين بك وغيرهم العديد من نجوم سوريا ولبنان.
كذلك تم الاستعانة بمهرجان بنت الجيران في الحلقة الأولى ايضًا من المسلسل
مسلسل الساحر من بطولة عابد فهد، ستيفاني صليبا وغيرهم من نجوم سوريا ولبنان.
أغنية يا بتاع النعناع
أما مسلسل أولاد آدم وهو ايضًا مسلسل لبناني يضم عدد من نجوم لبنان وسوريا، وعرض على منصة شاهد في موسم رمضان الماضي تضمن مشهد في الحلقة الثالثة عشر يظهر في خلفيته أغنية يا بتاع النعناع لمصطفى حجاج لتقوم دانييلا رحمة أو " مايا " بالمسلسل بالرقص عليها.
مسلسل اولاد ادم من بطولة ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب.
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