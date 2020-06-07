أصيب الفنان كريم قاسم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويخضع حاليا للحجر المنزلي منذ أكثر من شهر يتلقى العلاج. وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لا تعرفها عن كريم قاسم: ولد كريم أحمد قاسم في 8 أكتوبر 1986، في القاهرة. على الرغم من أنه نشأ في أسرة متعددة الأديان تحتفل بجميع الأعياد اليهودية والمسيحية والمسلمة عندما كان طفلاً، فقد نشأ مسلمًا. والمسلمة عندما كان طفلاً، فقد نشأ مسلمًا. كانت والدته الراحلة يهودية وكان والده مسلم وهو من أصول إسلامية ومسيحية، حيث كان جده من جهة أبيه مسلم الديانة وكانت جدته مسيحية. Advertisements كان جده لأمه يهودياً معادياً للصهيونية رفض الهجرة إلى إسرائيل. وكان جده لأمه قومياً مصرياً بارزاً. تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. درس كريم التمثيل والإخراج المسرحي من خلال دراسته بالجامعة، وعمل في العديد من مسرحيات الجامعة. درس كريم أيضا التمثيل في عدة ورش تمثيلية خارج مصر مثل: باريس، ولندن. اختاره المنتج حسين القلا ليكون أحد أبطال فيلمه أوقات فراغ، والذي احتفت به الصحافة المصرية وقت صدوره. ثم قدم بعدها عدة أفلام أخرى منها: الماجيك، وبالألوان الطبيعية، وإيي يو سي، ومصور قتيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بكورونا.. معلومات لا تعرفها عن كريم قاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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